La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que este jueves recibió la minuta de reformas en materia aduanera, que impulsa la presidenta y que establece requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

A través de sus redes sociales, la senadora por Morena informó de la recepción de la minuta que establece una reconfiguración profunda del marco legal aduanero al modificar 65 artículos, adicionar 44 nuevos y derogar nueve.

Los objetivos principales son combatir la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de fortalecer la recaudación federal y modernizar los procesos de importación y exportación.

Entre los cambios más relevantes destaca la ampliación de la vigencia de las patentes aduanales, que pasarán de 10 a 20 años. También se crea el Consejo Aduanero como nuevo órgano, y se establecen nuevas reglas de certificación y responsabilidad para los agentes y agencias aduanales.

Senadores del PRI y PAN han anticipado su voto en contra. El coordinador panista, , ha señalado que esta reforma no combate el huachicol fiscal y no erradicará la corrupción que impera en el sistema aduanero.

