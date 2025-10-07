Más Información

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Grupo México, estos son los brazos de un gigante que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

La bancada del en el Senado votará en contra de la iniciativa de , porque “no se hace cargo del robo del siglo, no se hace cargo del , no se hace cargo de esos 177 mil millones de pesos que se robaron los integrantes de Morena y con los que se han enriquecido”.

Aseveró el coordinador del PAN, quien acusó que en la exposición de motivos ni siquiera se reconoce la existencia del problema y nosotros seguimos insistiendo.

“Morena tiene que aclarar dónde está todo ese dinero y quién se lo robó. Insistir en un solo barco, se estaban robando 350 millones de pesos y fueron decenas y decenas de barcos, pipas, ferrotanques los que entraron al país”, expuso en entrevista.

Entonces, apuntó, vamos a votar en contra porque la ley no se hace cargo del problema central de corrupción que hoy hay en las aduanas.

“¿Y saben por qué? Porque hay un pacto de impunidad, porque en Morena ya decidieron que sólo van a castigar a los de abajo, a mandos medios, pero no están dispuestos a sancionar a la gente de arriba de Morena, que es la que se quedó con el grueso de ese dinero”, agregó.

Anaya dijo que en su discurso en el Zócalo, la presidenta , no hizo una sola mención al robo del siglo. “No hubo una sola mención al huachicol fiscal, y todavía, además, se atreven a echarle la culpa a la oposición, como si nosotros fuéramos responsables de un escándalo que ellos causaron robándose el dinero”.

