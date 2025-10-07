Más Información

Ante el caso de relacionado con la Secretaría de Marina, , titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que “no se ha vuelto a tener” otro.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Gertz Manero dijo que faltan ejecutar órdenes de aprehensión.

En el Salón Tesorería, Gertz Manero expuso que se tuvieron dos casos: Un buque en Altamira y otro en Ensenada.

Indicó que se conformó un grupo de trabajo en el que está el , la Marina, la Secretaría de Seguridad, Aduanas y todas las unidades de protección de : “A partir de ese momento no hemos vuelto a tener un solo caso, eso ha sido hasta el día de hoy un resultado de este trabajo de coordinación que nos ha dado esa oportunidad que ha sido única, ya no ha habido un solo caso”.

Comentó que se registró otro caso en Topolobampo que llevaba material químico “y hasta este momento no se ha obtenido ninguna muestra de que sea ”.

“El caso de Altamira, el barco está asegurado por la Armada; se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión en contra de las personas responsables, tres ya se han cumplido. Está asegurado, el tanto del barco como el combustible que se logró asegurar. Ahí es donde se encontró la relación con los grupos delictivos del .

“Por lo que hace al de Ensenada, ahí el barco ya había partido cuando se encontró en un local en una cantidad de más de dos millones de litros de combustible; se aseguró el local, salieron ocho órdenes de aprehensión, se han cumplido cuatro. Está el local asegurado, está el combustible asegurado y se hizo una investigación”, detalló.

