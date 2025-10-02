Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

La presidenta aseguró que el tuvo muchas virtudes, como que hubo más competencia o se cambiaba el tanque por uno reparado o nuevo, y Pemex evalúa si continúa o no.

En su conferencia mañanera de este jueves 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que revisa si se aumentará la participación de Gas Bienestar, creado en el sexenio pasado.

“Dado que su objetivo principal, que era que no aumentara el precio del , se garantizó, pues entonces ya Pemex en su momento no siguió desarrollándolo. Y ahora Pemex está estudiando la viabilidad de que continúe o no, todavía no tiene una decisión”, comentó la Mandataria federal.

“Tuvo muchas virtudes el Gas Bienestar, me tocó en la Ciudad que fue donde se implementó; la primera es que hubo más competencia y entonces como el Gas Bienestar era más barato, dentro de los costos de producción de Pemex, pues entonces el privado, cuando hay competencia, tiene que también controlar sus precios”, dijo.

Refirió que el expresidente fijó un tope al precio del gas LP porque, particularmente en el Valle de México, se habían disparado los precios.

