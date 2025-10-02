MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
La mañanera de Sheinbaum, 2 de octubre, minuto a minuto
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 1 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Nación
| 02/10/2025 |
07:08 |
Actualizada
02/10/2025 07:08
Ariana Paredes
Ver perfil
Más Información
Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado
La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder
Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes
Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes
Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno
Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum
Únete a nuestro canal
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
kicp
TEMAS RELACIONADOS
Claudia Sheinbaum
conferencia matutina claudia sheinbaum
mañanera del pueblo
Noticias según tus intereses