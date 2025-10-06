Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Este lunes, Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México () informó que un camión del Ejército mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por Avenida del Imán por una “equivocación”.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, tras el hecho, personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo al vehículo para preguntar a dónde se dirigía.

Ante ello, señaló que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, por lo que les indicaron por donde podían retomar su ruta.

Además, detalló que el vehículo entró a las 9:07 horas y salió por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

