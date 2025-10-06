Este lunes, Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que un camión del Ejército mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por Avenida del Imán por una “equivocación”.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, tras el hecho, personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo al vehículo para preguntar a dónde se dirigía.

Lee también Desalojan Prepa 6 de la UNAM por amenaza de bomba; servicios de emergencia arriban al plantel

Ante ello, señaló que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, por lo que les indicaron por donde podían retomar su ruta.

Además, detalló que el vehículo entró a las 9:07 horas y salió por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

Lee también Comisión de Hacienda aprueba reforma a Ley Aduanera; subirá al Pleno mañana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em