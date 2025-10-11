Ante la emergencia por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora Castillo Juárez respaldó la acciones que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las y los damnificados a través del Plan DN-III-E. “Juntos saldremos adelante”, subrayó.

Lee también Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Cabe recordar que la presidenta de México dio a conocer que se reunió este viernes de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con las y los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Bienestar, CFE, Conagua y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias.

En una serie de mensajes que publicó en redes sociales, aseguró que se trabaja para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico, y que, para apoyar a la población afectada, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos.

Además, dio a conocer que se instalaron albergues en Veracruz y San Luis Potosí, que se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, diez cocinas comunitarias, diez tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras.

Lee también Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Además, dijo que nueve mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada están listas para distribuirse.

También reportó que la Secretaría de Marina desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí; y que puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp