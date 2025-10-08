Más Información
En medio de la sesión en la que compareció el canciller Juan Ramón de la Fuente ante el pleno del Senado, la priista Claudia Anaya denunció la presencia dentro de las instalaciones de la Cámara Alta, de una célula de la Guardia Nacional sin justificación alguna.
Desde su escaño, la legisladora pidió la palabra para acusar que “hemos sido invadidos por las fuerzas armadas”.
“Dentro de este recinto legislativo, violando nuestra independencia como Poder de la Unión, hay una célula de las fuerzas armadas que está equipada con antimotines. Entonces, esto no tiene ninguna razón de ser, están aquí a un lado del salón de planos y la verdad es que la violación es absolutamente innecesaria”, advirtió.
En respuesta, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo que investigará esta denuncia.
