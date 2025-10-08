Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que los tiempos y los avances que se tienen en las consultas públicas apuntan a que la renovación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, T-MEC, va en la dirección correcta y se llevará de manera ordenada conforme a los lineamientos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, sin subordinación.

Al llegar al Senado de la República para comparecer ante el pleno, el canciller confió en que será una revisión y no una renegociación, porque es un tratado que conviene a todas las partes, pero cuya revisión se llevará su tiempo.

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta que vamos hacia allá, los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando. Es un proceso que no se va a definir en el corto plazo, tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo, las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado”, aseguró.

Lee también Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

El doctor Juan Ramón de la Fuente puntualizó que en el Gobierno de México hay tranquilidad “porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del Gobierno federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo. La presidenta Sheinbaum lo ha marcado, de manera muy puntual. Entonces, claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos”.

-¿Cómo será negociación?, se le preguntó.

-Esperamos que sea una revisión, que es lo que está señalado, es lo que está establecido, y ese será el planteamiento, respondió.

“Las negociaciones van a irse dando de conformidad con los tiempos. En este momento, están en consultas públicas y, pues, habrá que atender esas consultas públicas igualmente acá. Y los tiempos apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del tratado y, desde luego, bajo los lineamientos que nos ha dado la presidenta Sheinbaum, que estamos coordinados y estamos listos para seguir avanzando”.

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que hay muy buena relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, lo que se refleja en el entendimiento que se ha alcanzado en diversos temas.

Recordó que es un diálogo que se inició con las primeras llamadas que sostuvieron la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, que han continuado a lo largo de todos estos meses y que, además, han tenido expresiones en otros niveles.

Lee también Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

“Nosotros mantenemos una buena relación con el secretario del Departamento de Estado, con Marco Rubio, que estuvo en México hace poco. Su visita fue muy clara en cuanto a cuáles son los términos de la relación. […] Es decir, estas son las muestras claras, objetivas, que de alguna manera documentan en el día a día la relación que se tiene con ellos, el diálogo que sigue abierto, y sobre los principios fundamentales que la presidenta Sheinbaum planteó con toda claridad: coordinación, cooperación sin subordinación y con un irrestricto respeto a nuestra soberanía y nuestra integridad territorial”, concluyó.

Se ha establecido un diálogo político con EU y Canadá sin subordinación: De la Fuente

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que se ha logrado establecer un buen mecanismo de diálogo político con Estados Unidos y Canadá con los principios de la presidenta Sheinbaum Pardo de cooperación y coordinación sin subordinación y con el principio irrestricto del respeto a nuestra soberanía y a nuestra integridad territorial.

En el marco de su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, dijo que sobre esos términos hemos construido una relación que está funcionando en los hechos.

Expuso que la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump han hablado en varias ocasiones telefónicamente y con Canadá, un diálogo directo con el primer ministro, Mark Carney, donde ha marcado la dinámica de la interacción con estos países.

Lee también América del Norte, una de las regiones más competitivas, destaca de la Fuente; pide buscar la prosperidad compartida

Destaco que ello ha permitido avanzar en el diálogo con esos países y establecer una entre estabilidad en las relaciones políticas, comerciales, sociales y diplomáticas.

De la Fuente, dijo que gracias a ello es la primera vez que en los temas de alto nivel se establecen las prioridades de México como es el tráfico de armas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc