Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

La consejera presidenta del INE, sostuvo que deben abrirse al debate sobre la eficiencia y costo de las elecciones, al señalar que son una inversión y debe encontrarse un equilibrio responsable.

Durante su participación en las audiencias públicas sobre la defendió la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) por su capacidad operativa y experiencia.

"Estoy convencida de que el Instituto no se niega al cambio; al contrario, creo que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar, desde una visión técnica, ideas sobre cómo nuestra democracia puede y debe atender al contexto actual", sostuvo.

Lee también

La consejera señaló que se debe tener una autoevaluación y reflexión crítica sobre las áreas de oportunidad que tiene el Instituto, que se traduzca en mayor certeza y confianza para la ciudadanía.

"Pienso que es momento de abordar el debate sobre la eficiencia y el costo de nuestra democracia, encontrando un equilibrio responsable: optimizar recursos sin sacrificar la calidad, la equidad, la confiabilidad que tanto trabajo cuesta construir", subrayó.

"Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país: su estabilidad democrática", enfatizó la consejera presidenta.

Lee también

Taddei Zavala consideró que el Instituto debe tener un papel activo para garantizar que los mecanismos de participación ciudadana evolucionen, que sean más accesibles y que permitan que la gente sea escuchada más allá de las urnas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses