Más Información
Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca
Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México
Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice
Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso
Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que deben abrirse al debate sobre la eficiencia y costo de las elecciones, al señalar que son una inversión y debe encontrarse un equilibrio responsable.
Durante su participación en las audiencias públicas sobre la reforma electoral, defendió la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) por su capacidad operativa y experiencia.
"Estoy convencida de que el Instituto no se niega al cambio; al contrario, creo que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar, desde una visión técnica, ideas sobre cómo nuestra democracia puede y debe atender al contexto actual", sostuvo.
Lee también Marea Rosa va por iniciativa ciudadana de reforma electoral; busca juntar 130 mil firmas
La consejera señaló que se debe tener una autoevaluación y reflexión crítica sobre las áreas de oportunidad que tiene el Instituto, que se traduzca en mayor certeza y confianza para la ciudadanía.
"Pienso que es momento de abordar el debate sobre la eficiencia y el costo de nuestra democracia, encontrando un equilibrio responsable: optimizar recursos sin sacrificar la calidad, la equidad, la confiabilidad que tanto trabajo cuesta construir", subrayó.
"Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país: su estabilidad democrática", enfatizó la consejera presidenta.
Lee también Huracán “Priscilla”: sigue aquí su trayectoria
Taddei Zavala consideró que el Instituto debe tener un papel activo para garantizar que los mecanismos de participación ciudadana evolucionen, que sean más accesibles y que permitan que la gente sea escuchada más allá de las urnas.
Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
kicp