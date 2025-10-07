Más Información

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), señaló que se consolida como una de las regiones más dinámicas y competitivas de la economía global.

Al participar en la clausura del cuarto North Capital Forum, el canciller De la Fuente subrayó que “el desarrollo de la economía debe seguirse reflejando en el compartido de las comunidades".

"Un crecimiento regional compartido por los tres países, a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), es desde luego un motor para seguir creciendo, pero también es un pilar de la estabilidad regional", destacó.

El titular de la SRE aseguró que la política económica que impulsa el gobierno de la presidenta ha dado resultados y ha generado certidumbre e impulsado programas sociales, cuya implementación permitió sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas entre 2018 y 2025.

A este diálogo de alto nivel, que reúne a líderes de los tres países de Norteamérica, para fortalecer la integración regional a través de la innovación y la colaboración, lo acompañó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

