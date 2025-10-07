Más Información

Tras la visita en septiembre del primer ministro canadiense, a nuestro país, México y Canadá dan seguimiento al Plan de Acción.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), recibió este martes 7 de octubre al senador Peter Boehm en la Cancillería.

Indicó que con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Canadá conversó sobre vías de colaboración que impulsen el Plan de Acción México-Canadá, acordado por la presidenta y el primer ministro Carney el pasado 18 de septiembre.

México y Canadá formaron un frente común con la firma de un plan de acción para mantener y fortalecer el , tras el encuentro Sheinbaum-Carney.

Sheinbaum destacó la firma del Plan de Acción Canadá-México para fortalecer el T-MEC, de cara a renovarse en 2026, mantener el acuerdo de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, la cooperación educativa, cultural y científica, así como en seguridad.

