Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

La presidenta se reunió esta tarde en Palacio Nacional con , expresidenta de Chile, y quien también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que conversó con la expresidenta chilena sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política.

"Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política".

En este encuentro estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente (Semarnat) y exembajadora de México en Chile en el sexenio del presidente López Obrador.

Chile apuesta por Bachelet como secretaria general de la ONU

En septiembre pasado, el presidente chileno Gabriel Boric anunció que su país nominará a Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU).

