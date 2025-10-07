La Presidencia de la República envió a la Cámara de Senadores sus propuestas para la integración del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

¿Quiénes integrarán el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

La quinteta incluye, por un periodo de tres años, que culminará en 2028, a la doctora en Derecho Ledénika Mackensie Méndez González; por un periodo de cuatro años, la licenciada en Derecho María de las Mercedes Olivares Tresgallo; por cinco años, el doctor en Robótica Adán Salazar Garibay; para el periodo 2025-2031, se propone a la doctora en Electrónica y Telecomunicaciones Tania Villa Trápala; y para un periodo de siete años, a la licenciada en Derecho Norma Solano Rodríguez.

¿Quiénes integrarán la Comisión Nacional Antimonopolio?

Para integrar la Comisión Nacional Antimonopolio, que se creó tras la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Presidencia de la República propone a Andrea Marván, Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Haydee Soledad Aragón.

