Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

En su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, el canciller destacó la repatriación “sanos y salvos”, de los seis connacionales que integraron una misión humanitaria a Gaza y que se encontraban retenidos en Israel.

Al iniciar su mensaje ante los legisladores, recalcó que una de las prioridades del en materia de política exterior, que han sido claramente delineadas por la presidenta , es la atención a las y los mexicanos en el extranjero.

“Esta mañana tuve la grata oportunidad de recibir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las seis personas mexicanas integrantes de la flotilla , que regresaron a nuestro país sanas y salvas, honrando así el principio de que la principal obligación que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores es velar por la protección y la integridad de nuestras y nuestros connacionales, donde se encuentren y bajo las circunstancias en las que se encuentren”, subrayó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses