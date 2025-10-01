Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores (), a través de la embajada de México en Israel, solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar los derechos e integridad de quienes integran la Flotilla Global Sumud, incluidas personas mexicanas.

Ante una manifestación frente a la SRE en la Ciudad de México, para exigir el regreso con bien de las personas mexicanas tras la intercepción de la Flotilla que hizo Israel, la Cancillería indicó que se mantiene atenta desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.

Lee también

Además que están en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.

"La embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable", dijo la SRE a cargo del canciller .

Lee también

Familiares confirman detención y deportación inmediata de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

De acuerdo con familiares de los mexicanos que participan en la flotilla, Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Sol González fueron detenidos y, además, se anunció su "deportación inmediata".

En el caso de Carlos Pérez Osorio, se detalló que todavía está por confirmarse la detención de su embarcación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses