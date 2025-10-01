La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la embajada de México en Israel, solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar los derechos e integridad de quienes integran la Flotilla Global Sumud, incluidas personas mexicanas.

Ante una manifestación frente a la SRE en la Ciudad de México, para exigir el regreso con bien de las personas mexicanas tras la intercepción de la Flotilla que hizo Israel, la Cancillería indicó que se mantiene atenta desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.

Lee también Morena en el Senado refrenda apoyo a Sheinbaum a primer año de su gobierno; “la 4T se profundiza”, celebran

Además que están en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.

"La embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Lee también Kenia López Rabadán llama a corregir figura del fuero; "ningún legislador debe tener permiso para violar la ley", afirma

Familiares confirman detención y deportación inmediata de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

De acuerdo con familiares de los mexicanos que participan en la flotilla, Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Sol González fueron detenidos y, además, se anunció su "deportación inmediata".

En el caso de Carlos Pérez Osorio, se detalló que todavía está por confirmarse la detención de su embarcación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em