La presidenta de la Cámara de Diputados, , expresó este miércoles que ningún político ni persona que se dedique al servicio público debe tener permiso para delinquir, robar o huachicolear; esto, al ser cuestionada sobre la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el fuero a legisladores, como parte de la reforma electoral.

“Ningún político, ningún legislador ni legisladora debe tener permiso para violar la ley. Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal, por supuesto que esa figura tendrá que corregirse”, señaló la presidenta de San Lázaro ante medios de comunicación en la Cámara Baja.

En ese sentido, mencionó que el fuero está creado para proteger la libertad de los legisladores y que estos puedan desempeñar su función de representar al electorado.

“Y que esas expresiones se puedan debatir aquí, argumentar aquí. Y por supuesto: proteger a los legisladores no significa que los legisladores puedan hacer lo que quieran”, agregó.

De acuerdo con López Rabadán, existe un reclamo social para que los diputados y senadores del Congreso de la Unión actúen con base en el bien común:

“El bien común no es el bien de un patrimonio personal, no es el bien de una cuenta bancaria nacional o extranjera. El bien común es ayudar a los ciudadanos que votaron por nosotros”, dijo la diputada.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Especial
Kenia López Rabadán garantiza debate público y abierto en propuesta a Reforma Electoral

Sobre la propuesta en Reforma Electoral de la presidenta , la presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que habrá un debate público, abierto, plural y apegado a la legalidad.

“Yo estoy absolutamente clara del peso específico de cada grupo parlamentario, y por ende, lo que yo garantizo es que esa discusión en febrero, de llegar, sea una discusión transparente, pública y, espero, que garantice que el voto de los mexicanos sea respetado”, añadió.

Asimismo, declaró que la democracia en este país debe ser respetada y materializada en cada elección.

