El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 465 votos a favor, reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que será gratuito el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas. Se envió al Senado.

También quedará prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezca los reglamentos administrativos.

El dictamen aprobado señala que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas, y el incumplimiento dicha condición será causa de revocación.

Los legisladores también avalaron una reserva, por 471 votos a favor y 1 en contra, que establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá crear un Registro Nacional de Accesos a Playas.

Lee también Sheinbaum: Voy a ir a la Comisión Presidencial Electoral para decirles que se elimine el fuero de los diputados y senadores

“La Secretaría (de Turismo) garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos. Dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas”, marca la reforma.

El diputado Alejandro López Sánchez (PT) dijo que garantizar el acceso libre a las playas es hacer justicia social, respetar la Constitución y luchar porque “no haya ni un metro más privatizado”.

“Lo decimos claro, el acceso al mar no puede ser un privilegio de élites económicas, ni puede seguir siendo barrera por desarrollo inmobiliarios que se adueñan de facto de lo que pertenece a la Nación”, señaló en tribuna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr