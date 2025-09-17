La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México significa "una posición distinta y es una posición que le va a beneficiar al país", dijo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán en el programa Con los de Casa, con el Director General Editorial de EL UNIVERSAL David Aponte y la columnista Maite Azuela.

La diputada panista reconoció la importancia de mantener un dialogo entre los tres poderes de la unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y destaca que desde su papel en San Lázaro, está abierta a la escucha y a buscar que se respete la dignidad de todos, así como el respeto al debate público.

"Siempre será bueno y sano para el país que haya un diálogo entre poderes", comentó la legisladora del PAN y dijo que con Sheinbaum existe una "relación más positiva, de entendimiento, de reconocimiento del otro" y esto "habla de una forma de entender el ejercicio público en positivo (...) es una forma de demostrar que México es plural", agregó.

Sobre su forma de presidir la Mesa Directiva en la Cámara de diputados, dijo que busca principalmente garantizar tres puntos: la transparencia, un poder que sea honorable y que su mandato esté apegado a la ley.

"Si yo logro esas tres cosas en este año, me parece que el rostro de los políticos, el rostro legislativo y de la oposición, (se van a beneficiar y voy a) prestigiar al partido, al PAN y al Congreso en su conjunto. Yo tengo esa prioridad", señaló.

Compartió que cuando no era Presidenta de la Cámara baja, ella pedía como debatiente respeto, fijar una postura y dejar que los ciudadanos conocieran sus posiciones, por lo que ahora como Presidenta de la Mesa Directiva, afirma que eso es lo que garantiza.

"Eso que yo pedía como debatiente hoy lo garantizo como Presidenta", agregó.

Pese a que dijo que desde hace más de 20 años es panista, como Presidenta de la Cámara de Diputados prefirió dejar de debatir y abrir los micrófonos a los legisladores agregando que espera que "todo sea en el marco del respeto y legalidad".

