Integrantes de colectivos pro Palestina y familiares de quienes conforman la Flotilla Global Sumud que lleva asistencia humanitaria a la Franja de Gaza realizaron bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los manifestantes, identificados como parte de un movimiento propalestino, realizaron bloqueos simultáneos en distintos puntos de la capital. En la alcaldía Cuauhtémoc cerraron la circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, mientras que otro contingente interrumpió el tránsito en División del Norte y Circuito Interior.

La acción forma parte de un llamado global a paralizar las calles tras la detención de la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza con ayuda para la población palestina. Según los inconformes, las embarcaciones fueron interceptadas por fuerzas israelíes y sus tripulantes quedaron retenidos, entre ellos ciudadanos mexicanos.

Los protestantes que conforman esta movilización, asimismo, exigieron que los ciudadanos mexicanos regresen a salvo, con respeto a sus derechos humanos.

Este miércoles, familiares confirmaron la detención de Arlin Medrano, Ernesto Ledesma y Sol González, tripulantes de la Flotilla Global Sumud. Sobre Carlos Pérez Osorio, connacional que también forma parte de la tripulación, se mencionó que se está a la espera de la situación de su embarcación.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Israel ya solicitó acceso consular a autoridades de ese país y pidió garantizar los derechos de los mexicanos.

"La Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas", indicó.

Marcha "Todos los ojos en la Flotilla Global Sumud" en Paseo de la Reforma este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Manifestación "Todos los Ojos en la Flotilla" enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Manifestantes bloquean Periférico Sur

En el caso de Periférico Sur, los estudiantes de la ENAH encabezaron el cierre frente a sus instalaciones, señalando que su protesta responde a la exigencia de un alto a las hostilidades en la región y la liberación de los integrantes de la flotilla.

Debido a el bloqueo en el Anillo Periférico, a la altura de la calle Zapote, en la colonia Isidro Fabela, el paso vehicular está cerrado en dirección al oriente.

Personal de la Subsecretaría de Tránsito de la Policía capitalina informó que debido a la manifestación se pueden usar Insurgentes, para moverse en dirección sur.

Mientras que para que quienes busquen moverse en sus autos al norte pueden usar avenida San Fernando y avenida del Imán.

Los estudiantes que conforman el bloqueo exigen que el gobierno federal rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.

Durante las acciones, los participantes incendiaron llantas y, por lo tanto, han acudido elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los bloqueos ocasionaron severas afectaciones viales durante las primeras horas del día en distintos corredores de la ciudad. Autoridades capitalinas desplegaron dispositivos de tránsito en las zonas afectadas, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaron enfrentamientos.

Manifestación "Todos los Ojos en la Flotilla" enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Manifestación "Todos los Ojos en la Flotilla" enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

