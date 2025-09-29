Más Información

"Sé de parte de quién es"; Adán dice saber quién está detrás de filtraciones

Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza; falta Hamas

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Guns N' Roses regresa y anuncia concierto en la CDMX: fecha, preventa y todos los detalles

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Washington. La publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos,, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

El plan incluye un en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Estados Unidos se compromete además a mediar entrey Palestina para "una coexistencia pacífica", si hacer referencias a un futuro Estado palestino.

El republicano presentó este plan al primer ministro israelí, , durante su reunión este lunes en la Casa Blanca y espera respuesta de Hamás. Estos son los 20 puntos:

1. Gaza será una zona y no representará una amenaza para Israel.

2. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.

3. Alto al fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.

4. Liberación en 72 horas de todos los de Hamas, tanto vivos como muertos.

5. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y mil 700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

6. Hamas se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.

7. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda lanecesaria para Gaza.

6. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.

9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer minsitro birtánico Tony Blair. Una reformada tomará el control posteriormente.

10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.

11. Se creará una zona económica especial en Gaza.

12. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza"

13. Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.

14. Países de la región garantizarán que Hamas y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".

15- Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EU y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.

17. En caso de que Hamas "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "" que Israel haya transferido a la ISF.

18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del .

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.

