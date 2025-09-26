El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó terminantemente en la Asamblea General de la ONU la creación de un Estado palestino, que -según él- sería un "suicidio nacional" para su país.

La Autoridad Palestina es una institución "corrupta hasta la médula", acusó Netanyahu, días después de que varios países occidentales como Reino Unido, Canadá y Australia se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino Hamas y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

Celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.

Además, el primer ministro israelí pidió la reimposición de las sanciones contra Irán por su programa nuclear.

Previamente, la llegada del primer ministro israelí a la Asamblea General de la ONU provocó la salida de numerosos delegados de la sala, mientras que otros lo recibieron con aplausos y vítores.

La presidencia de la Asamblea pidió repetidamente orden antes de que Netanyahu tomara la palabra en el estrado.

