Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

El , Mahmud Abás, dijo a los líderes mundiales que su pueblo "rechaza" el ataque de Hamas a Israel en 2023 y prometió que el grupo militante no tendrá ningún papel en el gobierno de una vez que termine la guerra y deberá entregar sus armas.

Hablando por video, después de que Estados Unidos revocara su visa, afirmó ante la que los palestinos en Gaza "han estado enfrentando una guerra de genocidio, destrucción, hambre y desplazamiento" por parte de Israel.

Su discurso se produjo mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a Nueva York para dar su propio discurso en persona el viernes. El avión de Netanyahu modificó su ruta hacia EU, a fin de presuntamente evitar atravesar países que podrían cumplir su orden de arresto por la acusación de crímenes de guerra.

Autoridad Palestina, lista para asumir gobernanza y seguridad de Gaza

A pesar de describir con detalle la muerte y destrucción en Gaza, Abás expresó que las autoridades palestinas "rechazan" la acción que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre y que no representa a su pueblo. También expuso su visión de cómo sería el gobierno en los territorios una vez que termine la guerra, diciendo que la Autoridad Palestina está "lista para asumir la plena responsabilidad de la gobernanza y la seguridad". Añadió que "Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno" y deberá entregar sus armas a las autoridades palestinas.

"No puede haber justicia si Palestina no es liberada", manifestó Abbas.

Guerra en la Franja de Gaza. Foto: AFP
Guerra en la Franja de Gaza. Foto: AFP

Abás agradece a líderes mundiales por reconocimiento del Estado palestino

En un discurso breve pero resuelto, Abás agradeció a los líderes mundiales que han defendido a los palestinos a lo largo de la guerra en Gaza, diciendo que el reciente reconocimiento del Estado palestino ha brindado a su pueblo esperanza de paz y un fin al conflicto. Dio la bienvenida a los recientes anuncios de Francia, el Reino Unido y Canadá de reconocerlos como un Estado independiente y pidió a los pocos países restantes que hagan lo mismo.

Sin embargo, añadió que ese reconocimiento simbólico no es suficiente para abordar el momento presente.

"Ha llegado el momento de que la comunidad internacional haga justicia al pueblo palestino, para que puedan obtener sus derechos legítimos de liberarse de la ocupación y no seguir siendo rehenes del temperamento de la política israelí, que niega nuestros derechos y continúa con su injusticia, opresión y agresión", expresó Abás.

Antes de concluir, envió un mensaje de esperanza al pueblo palestino, diciendo que no importa cuánto tiempo continúe el sufrimiento, "sus resultados no quebrarán nuestra voluntad de vivir y sobrevivir".

"El amanecer de la libertad emergerá, y la bandera de Palestina ondeará en nuestros cielos como símbolo de dignidad, firmeza y liberación de la ocupación", dijo Abás. "No abandonaremos nuestra patria. No dejaremos nuestras tierras".

