Las fuertes lluvias que se registraron en la CDMX la tarde y noche de este viernes 10 de octubre, ocasionaron 62 encharcamientos en vialidades principales de la ciudad, principalmente en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte de lluvias que emitió esta noche el Gobierno capitalino, el volumen de las lluvias registradas en toda la ciudad es de más de 24.4 millones de metros cúbicos. El nivel máximo de precipitación alcanzado se presentó en la estación pluviométrica Xotepingo, en la alcaldía Coyoacán, con 63 milímetros de lluvia.

Hasta las 21:30 de la noche, las presas, lagunas y cauces, mantenían niveles operativos bajos.

Como parte del Operativo Tlaloque que se activa ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 154 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 45 vehículos como Equipos Hércules (4), vehículos de bombeo de emergencia (15), hidroneumáticos (28), pipas de agua tratada (4).

Derivado de la tormenta que afectó principalmente el centro y oriente de la CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió el servicio de la Línea A, de la estación Guelatao a La Paz, donde personal del sistema realizó trabajos de bombeo para el desalojo de agua al interior de las instalaciones.

Además el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que derivado de la acumulación de agua de lluvia en el bajo puente de Calzada de Tlalpan y Taxqueña, suspendió el servicio de Taxqueña a Las Torres.

Asimismo se atienden afectaciones en el Hospital del ISSSTE de Calzada de Tlalpan, nivel de pasillos, el desborde del Riachuelo Serpentino, con afectación a la calle Riachuelo Serpentino y afectación en la línea A del metro del lado del Estado de México.

También se atendieron encharcamientos y afectaciones por las lluvias sobre la calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Deportivo Santa Cruz y de la estación del trolebús elevado del mismo nombre, donde se inundaron carriles de circulación y pasos peatonales de este transporte eléctrico.

