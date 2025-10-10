La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este viernes 10 de octubre en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Este pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros se prevé entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 10/10/2025 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque2025 #OperativoLluvias2025 @C5_CDMX @SEGIAGUA @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/bY7MuQKjut — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

