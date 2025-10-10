Más Información
Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la Ciudad de México sigue siendo “el polo más atractivo” para la Inversión Extranjera Directa (IED) del país, con un crecimiento del 36% en este indicador respecto al año pasado.
Durante el evento “Capital de la Inversión: Crecimiento y Récord Histórico”, Brugada Molina afirmó que durante los meses más difíciles de este año ante la problemática de los aranceles, en la CDMX “había un gran flujo” de inversión extranjera directa.
“La ciudad es un espacio privilegiado para invertir, por sus capacidades, por su infraestructura, por su conectividad, por todo el aporte y talento de personal calificado, por el dinamismo, también por la seguridad y por ese carácter cosmopolita que tiene nuestra ciudad”, dijo.
Lee también Destacan baja de delitos en la alcaldía Coyoacán
Aseveró que hoy la capital del país tiene una economía sólida, confiable, dinámica, más verde y segura, además de que se siguen atrayendo inversiones y creciendo en la imagen internacional rumbo al Mundial de 2026.
Brugada Molina destacó que en el primer semestre del año creció en un 26% los ingresos locales; mientras que la inversión en la CDMX se logró aumentar en un 18% en este año.
Asimismo, se comprometió a hacer una propuesta para generar espacios de inversión y de apoyo a la población que actualmente no tiene trabajo.
Lee también Clara Brugada da banderazo de arranque a trabajos para construcción del Hospital de la Policía de CDMX
Por su parte, Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) precisó que este año, más del 55% de todas las inversiones extranjeras directas fueron en la Ciudad de México, con un récord histórico de más de 19 mil millones de dólares, esto es 36% más que el año pasado.
En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, resaltó que la inversión pública del capital creció en este año sin incrementar la deuda de la capital.
En el encuentro, estuvo presente el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard.
Lee también Dan nueva imagen a 15 módulos de seguridad en CDMX; serán 27 para diciembre, destaca Secretaría de Obras
maot