La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de los trabajos para la construcción de lo que será el nuevo Hospital de la Policía de la Ciudad de México, que estará ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Brugada Molina afirmó que este proyecto, con el que se buscará “dignificar” a la policía, estará localizado en un lugar muy céntrico de la CDMX, lo que permitirá que desde cualquier lugar de la ciudad, personal como policías o bomberos, accedan a sus servicios.

En el nuevo hospital se brindará consulta externa de medicina general y especialidades como ginecología o psicología; se atenderán urgencias médicas, se harán cirugías y contará con laboratorio clínico, farmacia, así como jornadas de vacunación y detección de enfermedades, entre otros servicios.

“Es una iniciativa que cada vez que podemos informamos de que el primer año de gobierno íbamos a arrancar con esta tarea, la policía de la ciudad tiene mucho que decir a todo el país, tiene mucho que compartir”, dijo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de los trabajos para la construcción de lo que será el nuevo Hospital de la Policía de la Ciudad de México. Foto: Especial.

El hospital estará ubicado en un predio de 15 mil metros cuadrados que era usado como taller por la policía capitalina; y la obra se desarrollará entre 2025 y 2026, precisó Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios (Sobse).

El secretario detalló que en los meses que restan de este año se elaborará el proyecto ejecutivo, se harán los estudios correspondientes y se limpiará el terreno, de tal manera que la construcción pueda iniciar el próximo año.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía capitalina, destacó que el objetivo de este nuevo hospital será “robustecer y complementar” las prestaciones y servicios con las que ya cuentan las y los policías capitalinos, poniendo énfasis en su salud física y mental.

