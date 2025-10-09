Más Información

Como parte de las acciones para mejorar el en la Ciudad de México, la administración capitalina contempla un esquema de adquisición de camiones de limpia, en el que por cada camión que adquiera una demarcación, el gobierno central podrán otro. Para estas acciones se contempla una inversión de .

Al instalar el Órgano de Gobierno de la recién creada Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) y presentar la campaña, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que hasta ahora, nueve de las 16 alcaldías han adquirirido 34 camiones de limpia.

“Quiero reconocer a las alcaldías que ya hicieron la adquisición. Así que desde las alcaldías, tenemos 34 transportes que ya se compraron, y 34 que va a poner la ciudad”, destacó.

Las alcaldías que han adquirido estos transportes son Álvaro Obregón con 10 camiones de limpia; Iztapalapa, nueve; Magdalena Contreras, cuatro camiones de limpia; Gustavo A. Madero, cuatro; Miguel Hidalgo, adquirió dos camiones de limpia; Milpa Alta, adquirió dos; Tlalpan, dos; Cuauhtémoc, dos; y Azcapotzalco, uno.

Todas esas alcaldías recibirán la misma cantidad de camiones de limpia que adquiririeron por su cuenta, de parte del gobierno de la CDMX.

