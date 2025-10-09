La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un prototipo de muro verde que fue instalado en la estación Juanacatlán de la Linea 1 del Metro.

La mandataria capitalina informó que se analizará cómo funciona y de ser efectivo, se acondicionará en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Dijo que la propuesta surgió de un activista que presentó el proyecto.

Foto: Berenice Fregoso

“Uno de los activistas en el que estábamos participando en el encuentro de México a favor del Clima, se me acercó y me hizo una propuesta. Le puse como reto que se instale en el Metro y me dijo que su tecnología sí iba a funcionar aquí”.

“Está a prueba para ver si funciona en la situación que tiene en un túnel que no tiene luz directa, etc. Pero si esto funciona, pues vamos a ver muchas estaciones del Metro con los muros verdes que además tienen un beneficio para el clima interno del propio metro. Estas son pruebas también en el Metrobús. En el Metrobús también se tiene todas las condiciones porque es al aire libre. Entonces les presento un proyecto que está a prueba que es el muro verde del Metro”.

La jefa de gobierno supervisó los trabajos que se llevan a cabo de Juanacatlán a Observatorio.

