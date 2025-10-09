La mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 7, 8 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, varios usuarios reportaron en x esperas superiores a los diez minutos. Un internauta comentó: “Tren de #L7 en #ElRosario superó los 10 min de espera, salió al full esperando mejore los tiempos de trayecto “, otro comentó: “¡Qué pasa en la línea 7! Desde el jueves pasado está lentísima y las estaciones a reventar. ¡Manden más trenes, por favor!”

Ante ello, el Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7”.

En la Línea 8, los usuarios también reportaron retrasos: “Toda la semana igual, los trenes se sobrecargan, siempre lo mismo. ¿Hasta cuándo van a poner más trenes para agilizar? Lo hubieran pensado mejor en lugar de poner Constitución como paradero del Cablebús y Trolebús”, expresó otro pasajero en redes.

Por su parte, la Línea B registró severas demoras: “Llevo ya una hora de recorrido y apenas estamos en Bosques de Aragón. Nada de seis minutos, ¡pongan el tiempo real!”, escribió un usuario, otro agregó: “Es una grosería esperar 40 minutos en Villa de Aragón sin que pase ningún tren. No eres microbús para que estés haciendo base en cada estación”.

Ante las quejas, el Metro explicó que la Línea B no presentaba averías, sino que los trenes circulaban bajo marcha de seguridad debido a la lluvia registrada en la zona.

“En situaciones de clima adverso, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias”, precisó el organismo. Hasta el momento, el STC Metro no ha reportado incidentes técnicos graves, aunque los usuarios piden una pronta mejora en los tiempos de recorrido y la frecuencia de paso de los trenes.” Dijo el STC en su cuenta de x.

