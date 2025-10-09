Más Información

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, la ratificación de Ricardo Cuautle Rangel como Contralor General del Tribunal Superior de Justicia.

Tras ser ratificado, Cuautle Rangel rindió protesta al cargo que seguirá desempeñando hasta el 1 de septiembre de 2027.

Al fundamentar el dictamen de ratificación, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Alberto Martínez Urincho, recordó que las contralorías son órganos esenciales para el , ya que se encargan de vigilar, fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos.

“Sus funciones clave incluyen la prevención, detección y sanción de faltas administrativas a los actos de corrupción, el monitoreo de cumplimiento de las normas, la realización de auditorías y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la confianza ciudadana en toda la administración pública”, dijo.

Y añadió: “Hoy nos ocupa concluir el procedimiento de ratificación de un funcionario que será clave para la buena administración, el uso racional y eficiente de los recursos y el combate a la corrupción y que tras un examen exhaustivo sobre el perfil y la trayectoria profesional de la persona que se nos propone, se aprobó la referida ratificación que ahora se presenta al pleno de este Poder Legislativo”.

A la toma de protesta de Ricardo Cuautle Rangel asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra.

