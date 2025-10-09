El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, la ratificación de Ricardo Cuautle Rangel como Contralor General del Tribunal Superior de Justicia.

Tras ser ratificado, Cuautle Rangel rindió protesta al cargo que seguirá desempeñando hasta el 1 de septiembre de 2027.

Al fundamentar el dictamen de ratificación, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Alberto Martínez Urincho, recordó que las contralorías son órganos esenciales para el combate a la corrupción, ya que se encargan de vigilar, fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos.

“Sus funciones clave incluyen la prevención, detección y sanción de faltas administrativas a los actos de corrupción, el monitoreo de cumplimiento de las normas, la realización de auditorías y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la confianza ciudadana en toda la administración pública”, dijo.

Y añadió: “Hoy nos ocupa concluir el procedimiento de ratificación de un funcionario que será clave para la buena administración, el uso racional y eficiente de los recursos y el combate a la corrupción y que tras un examen exhaustivo sobre el perfil y la trayectoria profesional de la persona que se nos propone, se aprobó la referida ratificación que ahora se presenta al pleno de este Poder Legislativo”.

A la toma de protesta de Ricardo Cuautle Rangel asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra.

