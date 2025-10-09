El Fideicomiso Centro Histórico (FCH) invita a los capitalinos a la séptima edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico que se realizará del próximo 15 al 19 de octubre en Plaza Tolsá, donde habrá una exposición de oficios de barrios como La Merced, el Chino, San Juan, entre otros.

Además, habrá gastronomía emblemática de la zona patrimonial, así como distintos eventos culturales, a fin de promover los rasgos de arraigo e identidad.

"La identidad de la Ciudad de México está marcada por sus barrios tradicionales, más los originarios que tienen su historia, por eso es importante recuperar su memoria", señaló.

En un comunicado, el FCH aseguró que durante cinco días visitantes podrán acercarse a 16 oficios tradicionales de los diversos barrios como la relojería, paragüería y escribano de la zona centro.

Lee también Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Agregó que por la Lagunilla estarán los talleres de latonería, calzado y banderas; mientras que en representación de San Juan estarán los telares de cintura y la afiladuría Leura fundada en 1890, "un sitio emblemático en el que se grabó una escena de la famosa película Los Olvidados".

Explicó que del barrio de La Merced estarán los artículos esotéricos del Mercado Sonora, la cestería, la cerería la Purísima de 1894 (que fabrica con cera de abeja), los concheros y la dulcería Casa Flores con más de 100 años de historia. También habrá exponentes de Tepito como la Pancita y Migas, así como de la Guerrero con los tradicionales machetes.

Detalló que el Barrio Chino estará representado por la Cordelería Stobschinski y un restaurante que mezcla los sabores orientales y mexicanos.

Además, este año, por primera ocasión, habrá un barrio invitado que es el Pueblo de San Salvador Cuauhtenco de Milpa Alta, que llevará artesanías, huevos orgánicos, así como su tradicional mole y barbacoa de hoyo.

Lee también Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

A la par habrá actividades culturales, como la presentación del libro Tenochtitlan a 700 años de su fundación. Memoria Fotográfica (jueves a las 16 horas) y el Cine en el Centro (domingo a las 14 horas); teatro con los monólogos con la Compañía Tenebrae (miércoles 17 horas), cuentos de la segunda Guerra Mundial (viernes 17 horas) y el Principito Musical con Fantasía Teatral (sábado 16 horas).

La música estará a cargo de las cantantes de rancheras Norma Lara (miércoles 15 horas) y Valeria Riquelme (jueves 13 horas), habrá son huasteco con los Brujos de Huejutla (jueves 15 horas), coro con el Ensamble Alter Voce (sábado 12 horas), guitarra con Armando Tapia (sábado 14 horas), música versátil con Jorge Vadillo (sábado 15 horas), música infantil con Vibra Muchá Reggae (sábado 17 horas), para el domingo sonarán covers con Jake Matte (12 horas), música para bailar con Rushman (15 horas) y ska con los Axolotes (17 horas).

Concluyó que la Feria de los Barrios fomenta la conservación de las tradiciones, oficios y gastronomía que forman parte del patrimonio intangible del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL