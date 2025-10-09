Más Información

Elementos de la Policía capitalina detuvieron a Felipe Ramos Silva, alias “El Gordo”, señalado por autoridades como el jefe de una banda dedicada a la compra, venta y distribución de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y .

La captura de “El Gordo” se dio a través de tres cateos en las alcaldías mencionadas, donde también se detuvo a Pablo Garduño Pérez de 38 años, Daniel García Espinoza de 33 y Stephanie Lairani Mendoza Montalvo, señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como los colaboradores más cercanos al líder criminal.

La SSC informó que fue mediante trabajos de inteligencia realizados por policías que se ubicaron tres domicilios en donde al parecer se almacenaba y distribuía .

Los inmuebles se encuentran en la colonia Popular Rastro, en la alcaldía Venustiano Carranza; otro en la colonia Bondojito y el tercero en la colonia Guadalupe Insurgentes, estos últimos dos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control.

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero. Foto: Especial
Una vez que se liberaron los tres mandamientos judiciales, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de efectivos de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional catearon los tres inmuebles.

Allí se detuvo a las cuatro personas y se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 500 gramos de la misma sustancia a granel, 150 dosis de cocaína, 1.5 kilogramos de la misma sustancia en piedra, 159 dosis de la, 100 cartuchos útiles, dos armas de fuego, una báscula gramera y un teléfono celular.

Los detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

