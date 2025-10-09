La mañana de este jueves, fue desalojada la Preparatoria 3 “Justo Sierra”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, por la detección de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones.

En un comunicado, esa alcaldía informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de Protección Civil de nuestra Alcaldía implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil y docente.

Dijo que tras la revisión del objeto, se confirmó que no representaba riesgo alguno, tratándose únicamente de un termo con líquido en su interior.

