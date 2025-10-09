Más Información

La mañana de este jueves, fue desalojada la Preparatoria 3 “Justo Sierra”, ubicada en la alcaldía , por la detección de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones.

En un comunicado, esa alcaldía informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de Protección Civil de nuestra Alcaldía implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil y docente.

Dijo que tras la revisión del objeto, se confirmó que no representaba riesgo alguno, tratándose únicamente de un termo con líquido en su interior.

