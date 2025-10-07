Para las personas que no cuentan con un trabajo o que buscan uno mejor, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México invita a las jornadas de reclutamiento laboral que se llevan a cabo hoy en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Así como los días 14, 21 y 28 de este mes en las dos primeras demarcaciones, donde las jornadas se realizarán de 10:00 a las 14:00 horas.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que en Álvaro Obregón el reclutamiento laboral se realiza en el Pasillo de Desarrollo Social, ubicado en Calle 10 s/n esquina con Canario, colonia Tolteca, donde la empresa AVIV ofrece vacantes para guardia de seguridad élite y analista de reclutamiento.

Lee también "Ya casi quiebro": el testimonio de un comerciante afectado por el socavón en Iztapalapa

La STyFE informó que también se lleva a cabo una jornada de reclutamiento laboral en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Calle 5 de Febrero s/n, La Villa (en el sótano de la alcaldía), donde la empresa Servicio de Protección Federal ofrece vacantes los días 7 y 21 de octubre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Mientras que en Azcapotzalco, se realiza en Avenida Camarones 494, esquina Norte 87-B, colonia El Recreo (referencia Registro Civil 47), con la participación de las empresas Distribuidora SOBA, B&E Employee, LMJ Entrega Segura, Servicios Profesionales de Impresión, Asemsa, Ciemsa, Deportivo Israelita y Tap Clean.

La dependencia pidió acudir con solicitud de empleo elaborada o currículum, así como con identificación oficial y CURP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL