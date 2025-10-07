El socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad que se formó hace casi un mes en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, ha modificado la vida de los habitantes de la zona. Como la de Ulises, dueño de una tienda frente a la oquedad, quien señaló que estuvo a punto de quebrar porque "ya nadie me compraba, y tuve que cambiarme, pero van muy lentos y cada vez estamos más cansados".

Aseguró que, desde que la Avenida está cerrada por el socavón y sus trabajos, sus ventas han caído en más del 90%. Además de enfrentar una disminución del 65% de sus productos en anaquel.

"Me tuve que cambiar por problemas económicos ya. La tienda se estaba yendo a la quiebra, mis ventas bajaron un 90% porque la gente pensaba que ya estaba cerrado todo, y ya vamos para el mes", dijo el locatario, quien señaló llevar ocho años con su tienda ubicada en Avenida 5.

La tienda de abarrotes de Ulises, en la que vende desde refrescos y frituras hasta lácteos, se encuentra prácticamente tapada en su totalidad por estructuras de madera que marcan la línea de seguridad donde trabajadores reparan el socavón que se formó el pasado 13 de septiembre.

Además, durante las dos primeras semanas había vallas metálicas con policías que impedían el paso a las personas.

Por ello, comentó Ulises, "la gente ya no venía, y por lo mismo los proveedores no se acercaban, ya no entraban. Por decirlo, del 100% tenía solamente un 35% de la mercancía".

Explicó que al ver su situación y al sentir amenazada la estabilidad económica de su familia, "tuve que improvisar para sacarlos adelante y poder sustentarnos. Nos movimos para acá (a dos casas) pero eso obviamente implicó un gasto y el dinero que teníamos alzado pues perderlo".

Otra de las razones por las que movió su mercancía a este nuevo espacio, dijo, fue para evitar que su vivienda continuara ladeándose, ya que acusó que "con los trabajos y la presión de las máquinas pues ya se está haciendo para acá, y van apareciendo gritas en el piso y en la misma banqueta".

El vendedor señaló que, aunque los trabajadores les aseguraron que repararían el hoyo por donde cayó un camión de refrescos a marchas forzadas, "vemos que cada vez van más lentos. Esas dos máquinas llevan desde el sábado sin funcionar".

Ulises amagó con cerrar Eje 6 junto al menos 50 vecinos para este lunes si no concluye para entonces la reparación del socavón, pues aseguró que no solamente ha sido afectado él, sino otros habitantes de Avenida 5.

