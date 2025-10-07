Más Información
De enero a septiembre de este año se formaron 224 socavones en Iztapalapa, lo que representa un aumento de 60% de las oquedades respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 125, informó el director de Servicios Urbanos de la alcaldía, Alfonso González.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario señaló que este aumento se debe a que el drenaje es insuficiente para soportar la cantidad de agua que cae derivado de las lluvias, así como el incremento poblacional en el oriente de la Ciudad de México.
El director de Servicios Urbanos comentó que las tuberías están diseñadas para funcionar a medio tubo o a una tercera parte, pero cuando llegan las lluvias extraordinarias, y más la basura, tienen que operar a marchas forzadas, y “no solamente 15 o 30 minutos, sino hasta cuatro horas trabajando a todo lo que da”.
