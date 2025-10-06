Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer que presuntamente intentó ingresar paquetes con aparente marihuana y un líquido con características de solvente al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario realizaba revisiones de rutina a las personas que acuden a visitar a los internos del centro penitenciario ubicado en la colonia Chalma de Guadalupe.

Durante la inspección, las custodias penitenciarias detectaron que una mujer actuaba de manera inusual, mostraba nerviosismo e intentaba evadir los filtros de revisión. Al aplicar una revisión preventiva conforme a los protocolos y con apego a los derechos humanos, las uniformadas encontraron entre sus piernas y su ropa interior un paquete de forma cilíndrica envuelto con cinta canela, así como dos envoltorios más ocultos en la zona del pecho.

Tras revisar los paquetes, las autoridades localizaron una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y un frasco con un líquido de posible solvente.

La mujer, de 45 años de edad, fue detenida en el lugar, informada de sus derechos y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

