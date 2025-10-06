Autoridades federales detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Diego Altamirano Vilchis, de 21 años y su hermano Derek Abraham, alias “Duro”, de 23 años, quienes se dedicaban al narcomenudeo y forman parte de la organización delictiva “Fuerza Antiunión” que mantiene disputa con el grupo “La Unión Tepito”.

El Gabinete de Seguridad señaló que los efectivos ejecutaron dos órdenes de cateo y los detuvieron en posesión de dosis de drogas, también les aseguraron seis teléfonos celulares e identificaciones.

Derivado del seguimiento a un grupo delictivo al narcomenudeo en la Ciudad de México, los elementos realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar los inmuebles relacionados con la organización criminal, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles.

Lee también

Esto para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios.

De esa forma se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron los cateos.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr