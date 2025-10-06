Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

Autoridades federales detuvieron en la alcaldía a Diego Altamirano Vilchis, de 21 años y su hermano Derek Abraham, alias “Duro”, de 23 años, quienes se dedicaban al y forman parte de la organización delictiva “Fuerza Antiunión” que mantiene disputa con el grupo .

El Gabinete de Seguridad señaló que los efectivos ejecutaron dos órdenes de cateo y los detuvieron en posesión de dosis de drogas, también les aseguraron seis teléfonos celulares e identificaciones.

Derivado del seguimiento a un grupo delictivo al narcomenudeo en la Ciudad de México, los elementos realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar los inmuebles relacionados con la organización criminal, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles.

Lee también

Esto para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios.

De esa forma se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron los cateos.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses