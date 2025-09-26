La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó este viernes como desaparecida a la venezolana Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, amiga de los artistas colombianos asesinados B-King y Regio Clown.

Sin embargo, la actriz e influencer aparece como detenida en el Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según la ficha, la Coordinación General de Combate al Secuestro detuvo a la actriz e influencer el pasado martes en la colonia Valle de los Pinos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Lee también Reportan desaparecida en CDMX a Angie Miller, modelo venezolana que estuvo con B-King

Tras su detención, en la noche del martes, habría sido trasladada al Ministerio Público de dicho municipio.

En la ficha se señala que la venezolana mide 1.61 metros y es de tez blanca, cabello largo lacio teñido rubio, frente mediana ceja semipobladas, ojos medianos color café, nariz pequeña recta, boca mediana y labios regulares.

Al momento de su detención, vestía un vestido estraples color negro, zapatillas nude y tatuaje en la muñeca derecha rosa "disco" flores "1996".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr