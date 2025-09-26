Más Información
Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó este viernes como desaparecida a la venezolana Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, amiga de los artistas colombianos asesinados B-King y Regio Clown.
Sin embargo, la actriz e influencer aparece como detenida en el Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según la ficha, la Coordinación General de Combate al Secuestro detuvo a la actriz e influencer el pasado martes en la colonia Valle de los Pinos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
Tras su detención, en la noche del martes, habría sido trasladada al Ministerio Público de dicho municipio.
En la ficha se señala que la venezolana mide 1.61 metros y es de tez blanca, cabello largo lacio teñido rubio, frente mediana ceja semipobladas, ojos medianos color café, nariz pequeña recta, boca mediana y labios regulares.
Al momento de su detención, vestía un vestido estraples color negro, zapatillas nude y tatuaje en la muñeca derecha rosa "disco" flores "1996".
