La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen en la mira a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil millones de pesos.

Según los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, el 5 de agosto de 2025 la UIF —entonces encabezada por Pablo Gómez Álvarez— solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requerir a todas las entidades financieras la entrega de todas las cuentas, contratos, saldos y comprobantes de transferencias internacionales donde los investigados aparezcan como titular, cotitular, beneficiario, firmante, accionista, fiduciario, fideicomitente o tercero facultado desde 2015 a la fecha. En dichos documentos se asienta que Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil tienen la calidad de investigados por la UIF a petición de la FGR, por el presunto desfalco a la CFE.

Paralelamente, la FGR integra la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, que indaga si la CFE fue afectada por más de mil millones de pesos a través de Powergreen Technologies S.A. de C.V. Esta compañía fue constituida el 1 de julio de 2011 mediante la escritura 91,239 ante el notario Francisco Fernández Cueto Barros (Notaría 16 de la CDMX), con André El Mann Arazi en representación de E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil por Zarte Internacional S.A. de C.V.

Lee también Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Las líneas de investigación apuntan a que el Contrato de Suministro de Equipos 700490362 (del 4 de diciembre de 2017) entre CFE y Powergreen pudo ser simulado. Por ello, obra en el expediente el oficio 18/CFE/AQUI/0002/2020, mediante el cual la Secretaría de la Función Pública ordenó a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura verificar físicamente si los equipos fueron realmente entregados. La FGR presume que la CFE habría quedado obligada al pago sin comprobar la recepción de los bienes.

En el organigrama de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración y designaron como director general a Alberto Sacal El Mann —sobrino y cuñado de los primeros, e hijo de Elías Sacal Micha, socio fundador de FUNO—, quien según la carpeta administró las cuentas por donde circularon los recursos derivados de los contratos y era responsable de la entrega de equipos ante la CFE. La FGR también observa inconsistencias entre el objeto social, capital y operaciones reales de Powergreen, y consigna que la empresa compartía domicilio con Telra Realty, firma señalada en el caso Infonavit. Por su parte, la compañía E-Group Holding controla a la empresa Fibra Uno.

Como antecedente, el 10 de febrero de 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en el marco de un criterio de oportunidad aprobado por la agente del Ministerio Público Emma Vázquez Martínez el 20 de mayo de 2020, lo que detuvo entonces la persecución por lavado de dinero. No obstante, de ese acuerdo no se desprende que incluyera las operaciones hoy bajo lupa —entre ellas las vinculadas a CFE, por lo que la FGR podría ejercer nuevamente acción penal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr