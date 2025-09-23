Más Información

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a , presunto integrante del Cártel de Sinaloa, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Félix Rivera es señalado de formar parte de un esquema para lavar dinero del , por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentó orden de aprehensión, derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En audiencia de imputación, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Tijuana, procesara al presunto integrante del Cártel de Sinaloa por su probable responsabilidad en los delitos de con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía General de la República (FGR) inició carpeta de investigación en la que se manifestó que el ahora imputado presuntamente formaba parte de un esquema para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue detenido, informó la FGR.

