Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por el delito de homicidio calificado por haberse realizado decapitación y desmembramiento de dos músicos colombianos: Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, conocido como DJ Regio Clown.

El juez dio dos meses para el cierre de la investigación y en ese lapso estarán ellos recluidos en el penal de Chalco.

El juez estableció que la fiscalía mexiquense presentó indicios mínimos para determinar su relación con los asesinatos. Uno de ellos está señalado de facilitar el vehículo Mercedes Benz gris que llevó a colombianos de Polanco al Estado de México donde los encontraron muertos.

Sin embargo, el juez, apuntó que los cuatro imputados son considerados “cooperadores” de los dos crímenes porque la fiscalía mexiquense aún no aporta pruebas para determinar que sean los autores materiales.

Se trata de Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N”, Jaime “N” -quien está acusado de facilitar el Mercedes Benz-.

Según un dictamen de la fiscalía mexiquense, en el vehículo fue encontrado un vaso con un popote que los estudios de genética demostraron que la saliva perteneció a Bayron Sánchez.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encontraron en un taller de hojalatería, el Mercedes Benz al cual le pintaron los rines de color rojo y también encontraron el bote de pintura y las brochas con las que habrían hecho esa tarea, para que no se reconociera el vehículo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los involucrados estarían vinculados con la Unión Tepito para la distribución de droga.

