Se registró una explosión por acumulación de gas en un tercer piso de una vivienda en la alcaldía Iztacalco.
El saldo provisional fue una persona lesionada de 51 años, quien fue trasladada por una ambulancia a un hospital.
También se registraron daños materiales en casas contiguas así como 3 automóviles.
Reportan explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco (05/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
aov