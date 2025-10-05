Más Información

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Sheinbaum anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

Sheinbaum anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Los Broncos dominan y le quitan el invito a los Eagles en Filadelfia

Los Broncos dominan y le quitan el invito a los Eagles en Filadelfia

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum; "no les voy a fallar", afirma

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum; "no les voy a fallar", afirma

Se registró una en un tercer piso de una vivienda en la alcaldía Iztacalco.

El saldo provisional fue una persona lesionada de 51 años, quien fue trasladada por una ambulancia a un hospital.

También se registraron daños materiales en casas contiguas así como 3 automóviles.

Reportan explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco (05/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Reportan explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco (05/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Reportan explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco (05/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Reportan explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco (05/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Información en proceso...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses