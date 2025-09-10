Más Información
Tres presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en posesion de droga y cartuchos útiles.
Los tres detenidos son Alejandro Olvera López o Jonathan Osvaldo Galarza López, alias “El Güero Caldos”, de 28 años de edad; Mauricio Rendón Escamilla alias “El Pulga”, de 20 años, y Cristian Alexis Escamilla Solís alias “El Mamberroy”, de 23 años.
Los detenidos estarían dedicados a la venta de droga y a las extorsiones en la Ciudad de México y parte del Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los tres detenidos fueron ubicados en la colonia Constituyentes de 1857, gracias a trabajos de investigación e inteligencia de parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
Tras lo anterior se desplegó un operativo de vigilancia en la avenida Francisco J. Macín y Retorno Alfonso Cravioto.
Los tres jóvenes fueron ubicados a bordo de un coche cuando manipulaban cartuchos útiles, por lo que fueron detenidos.
A los sospechosos se les encontraron 19 cartuchos útiles, aproximadamente 35 gramos de lo que sería crystal, 95 bolsitas con aparente cocaína tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El "Güero Caldos" cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo calificado, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo, confirmó la SSC.
Los tres sujetos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.
LL