“Ya no quiero esperar más tiempo ni quiero dejar pasar por alto nada amigos, seguidores, fans. Desde ayer a las 4pm @bkingoficial está desaparecido junto a @regioclownn. Necesitamos de su apoyo para que aparezcan sanos y con vida”.

Las autoridades mexicanas sospechan que este mensaje, enviado por la modelo venezolana Angie Miller –actriz de contenido para adultos- el 17 de septiembre pasado, fue una coartada para ocultar el crimen del colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo del reguetón como B-King, a manos de la violenta mafia mexicana.

Pruebas de ADN

Si bien el artista, de 34 años, contaba con cerca de 500 mil seguidores en redes, su caso se amplificó cuando el presidente colombiano Gustavo Petro le pidió a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, que "B-King" y su amigo Jorge Luis Herrera, el DJ "Regio Clown", fueran hallados con vida.

Pero, para ese momento, los cuerpos desmembrados de "B-King" y de "Regio Clown" ya completaban 5 días en el anfiteatro de El Chalco, a 36 kilómetros de Ciudad de México. La Fiscalía los halló envueltos en bolsas y con signos de tortura. De hecho, aunque familiares los identificaron por sus tatuajes, tuvieron que ser sometidos a pruebas de ADN.

Los artistas B-King y Regio Clown. FOTO: REDES SOCIALES

“Inicialmente, se contempló la posibilidad de un secuestro extorsivo. ‘Regio Clown’ aparece en sus redes en aviones privados, carros de alta gama, motos de alto cilindraje y caballos”, le dijo a El Tiempo Colombia un investigador.

Pero un mensaje encontrado al lado de los restos de los colombianos abrió otra línea de investigación: que el doble crimen sea obra de poderosos narcotraficantes –con conexiones en Colombia– de la sanguinaria ‘Familia Michoacana’.

Lo que se sabe oficialmente es que "B-King" y "Regio Clown" habían sido contratados para un evento en Polanco, programado para el 14 de septiembre.

Cristopher o "El Comandante" y los chats

El Tiempo Colombia investigó y estableció que se presentaron en la discoteca Electrolab de Ciudad de México dentro de un acto titulado "Sin Censura Independence Day", y que posteriormente iban a participar en un concierto privado en la ciudad de Iztapalapa el 16 de septiembre.

Y aquí es donde la modelo venezolana encaja. Allegados a los colombianos le aseguraron a El Tiempo Colombia que B-King y Regio Clown venían entregándoles su ubicación en tiempo real y detalles de eventos y clientes a la venezolana y a otra persona más.

Autoridades tienen chats en los que Regio Clown escribió: “Con Mariano y el ‘Comandante’, Sergio lo conoce (...) Desde hoy me cuidaré mucho, no confío en nadie”.

El nombre de la modelo Angie Miller se volvió tendencia. Foto: Redes Sociales/Archivo

Y acto seguido, envió una tarjeta de contacto de Mariano y la siguiente frase: “Pero hay que hacer negocios. Mariano es el trabajador del ‘Comandante’, amigo de Sergio. Voy a una comida. Solo lugares públicos”.

Informantes de la región aseguran que el "Comandante" es Cristopher, quien se presenta como funcionario estatal, pero serviría de enlace de poderosos capos que reclutan para sus fiestas privadas a artistas y jóvenes colombianas; y, para su seguridad, a mercenarios, exmiembros de la Fuerza Pública Colombiana.

"Fritanga" y mesa de paz

Pero en este caso hay otros elementos que han empezado a pesar en la investigación: el pasado del reguetonero.

Él mismo se ufanaba de ser pariente del excapo ligado al "clan del Golfo", Camilo Torres Martínez, alias Fritanga: “Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”.

Muere B-King y DJ Regio Clown: estás fueron sus últimas publicaciones en Instagram luego de desaparecer en CDMX. Foto: Captura de pantalla/ Instagram/ Archivo

Y aunque lamentó la muerte de "B-King", el excapo –quien pagó condena en Estados Unidos y hoy está preso en la cárcel La Paz de Itagüí– le dijo a El Tiempo Colombia que "B-King" no era su sobrino, sino el de una de sus exparejas con la que no tenía relación desde hace más de 13 años.

El Tiempo Colombia investigó y estableció que se trata de Diana Lucía Salazar Cárdenas, a quien la Fiscalía de Colombia le radicó el pasado 27 de agosto escrito de acusación con preacuerdo por estar procesada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato.

Al respecto, allegados a los artistas aseguraron que uno de los capos del llamado "Tarimazo" de Medellín habría intercedido para ayudar a localizar a "B-King". Pero voceros dijeron que no se iban a pronunciar al respecto.

Rancho El Cayón

Además del nexo mafioso, en Colombia se indagan propiedades y empresas ligadas a "B-King" y los viajes a Cancún de "Regio Clown". Mientras tanto, en México, ya se encontró el Mercedes Benz, sin placas, que recogió a los dos artistas en el gimnasio del hotel de la Avenida Masaryk, en Polanco.

El carro apareció en la Hacienda Rancho el Cayón, en zona rural de la ciudad de Tepetlaoxtoc, a unos 40 kilómetros de donde habrían recogido a los artistas. En el predio, con sótano incluido, se encontró otro vehículo de alta gama y una moto de alto cilindraje. Y ahora se intenta establecer si es el mismo lugar en el que se encontraron sin vida a dos mujeres, madre e hija, asesinadas en julio de 2020.

Al cierre de esta edición, la modelo Miller habría quedado en libertad. Fuentes locales señalan que sería ahora testigo protegida. Y Juan Camilo Gallego, mánager de "B-King", ya anunció que está escondido y pidiendo asilo en dos países: “A mi país no puedo volver porque ya recibí amenazas donde me dicen que no debí poner las denuncias y desde el Gobierno no me han brindado apoyo, estoy solo y no confío en nadie”.

