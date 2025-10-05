Más Información

El pasado lunes 29 de septiembre, se reportó el de un trabajador de una estética de cabello en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el ataque sucedió afuera del establecimiento Micky's hair, cuando hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra el hombre, y tras los hechos presuntamente escaparon hacía el Estado de México.

Un día después, tras el reconocimiento de la víctima, se dio a conocer que se trataba de quien además era reconocido por trabajar con celebridades y compartir parte de su trabajo y vida en redes sociales.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora tenía 28 años de edad y contaba con más de 200 mil seguidores en Instagram.

Originario de Jalisco, Miguel era reconocido por haber colaborado con diversos artistas, además de tener otra sucursal en el país.

Miguel de la Mora tenía 28 años de edad y contaba con más de 200 mil seguidores en Instagram
Miguel de la Mora tenía 28 años de edad y contaba con más de 200 mil seguidores en Instagram

Cómo era el salón Micky's hair

Micky's Hair, la estética Miguel de la Mora, es un salón de belleza y galería de arte ubicado en Polanco, específicamente en Av. Pdte. Masaryk, Polanco, Polanco II Secc.

Miguel también contaba con otra cedes, en Blvd. Puerta de Hierro, Zapopan, Guadalajara.

El propietario anunciaba en redes sociales su calendario para atender ambas sucursales personalmente, pero también se encontraban abiertas con su personal.

El salón de belleza ofrece servicios de lujo que van desde una cómoda sala de espera con vinos incluidos hasta extensiones premium y tratamientos capilares personalizados. Foto: Instagram. @Micky's Hair Salón
El salón de belleza ofrece servicios de lujo que van desde una cómoda sala de espera con vinos incluidos hasta extensiones premium y tratamientos capilares personalizados. Foto: Instagram. @Micky’s Hair Salón

Celebridades que fueron sus clientes

A través de redes sociales, Miguel promocionada sus servicios y mostraba los resultados de su trabajo, y entre sus clientes, se observa a diversas personas famosas, la mayoría artistas:

  • Ángela Aguilar
  • Priscila Escobedo
  • Kenia Os
  • Pixie Pliego
  • Natasha Dupeyrón
  • Regina Peredo
El estilista Miguel de la Mora con Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes asistieron este 2025 al salón Micky's Hair Mazaryk, en la Ciudad de México.
El estilista Miguel de la Mora con Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes asistieron este 2025 al salón Micky's Hair Mazaryk, en la Ciudad de México.

¿Qué han dicho las autoridades del caso?

El jefe de la Policía capitalina, , dijo en conferencia de prensa, que se tienen avances en la investigación, los cuales por el momento se mantienen como confidenciales.

Señaló que para la investigación de este caso se ha creado un grupo de trabajo entre la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ-CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por otro lado, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que se ha avanzado en los análisis periciales, puesto a que ya realizaron estudios de balística, criminalística y la necropsia.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni las causas del homicidio, pero las investigaciones continúan.

Miguel de la Mora ya había denunciado amenazas

Trascendió que en 2024 la víctima denunció a un supuesto socio por el delito de extorsión, fraude y amenazas, asentando en la carpeta de investigación que “cualquier cosa que le pasara, el responsable sería Eduardo Ederly ‘N’”.

Por lo que las principales líneas de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México son el entorno personal y de trabajo.

Mauricio Tabe rechaza que asesinato de estilista sea por cobro de piso

El alcalde de Miguel Hidalgo, , aseguró que el asesinato del estilista en fue un ataque directo y no se trató de un cobro de piso ni es resultado de un incremento de la violencia en esa zona, pues la demarcación se mantiene como una de las más seguras de la Ciudad de México.

“El homicidio que ocurrió el día de ayer en es un hecho lamentable que preocupa e inquieta a nuestros vecinos, no lo podemos minimizar. Con datos duros podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México, es uno de los 10 de los 72 sectores que tiene la policía en donde menos delitos ocurren”, aseguró.

Asimismo, tras el hecho se reforzó la seguridad en la zona

