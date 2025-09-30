Asesinan a Micky Hair: esta fue la última publicación de Miguel de la Mora en Instagram

El pasado 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora, más conocido en redes como Micky Hair, fue asesinado a tiros en una estética en la colonia Polanco, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El atentado contra el estilista de 28 años se dio en un comercio situado en la calle Moliere, casi esquina con la Avenida Presidente Masaryk.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión se dio por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, hasta el momento no se reportan detenidos por el ataque.

Lee también ¿Cómo es Micky’s Hair Salón, la lujosa estética de Polanco cuyo dueño fue asesinado a balazos?

Micky Hair: esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, el famoso estilista, en Instagram. Fuente: Instagram Micky Hair

Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora en Instagram

La noticia sorprendió a las miles de personas que lo seguían en sus redes, en Instagram cuenta con 177 mil seguidores, la mayor parte de sus publicaciones son compartiendo su trabajo, mientras que algunas otras son de él viajando.

Su última publicación fue compartida también en sus historias, en la leyenda se lee “una experiencia única que tiene que vivir”, y es un carrusel de seis fotos, las dos primeras compartiendo su trabajo, las demás de su salón “Micky’s Hair Salón”

La publicación rápidamente se ha llenado de comentarios como “pero como, él era super buena onda, ay no puede ser”, “definitivamente esto suena a cobro de piso”, “no lo puedo creer, que triste noticia”

Lee también Tutorial fácil: restaura tus fotos antiguas con la IA de Google

Micky Hair: esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, el famoso estilista, en Instagram. Fuente: Instagram Micky Hair

Celebridades que fueron clientes de Mickey Hair

Micky compartía su trabajo en redes sociales, tenía una cuenta para cada una de sus estéticas, una en Guadalajara, y otra en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, donde sufrió el atentado.

Cada cuenta contaba con poco más de 20 mil seguidores, y en ocasiones compartía su trabajo con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia OS, Natasha Dupeyrón, entre más famosas.

Foto: Micky’s Hair Salón

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr