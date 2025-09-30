¿Cómo es Micky’s Hair Salón, la lujosa estética de Polanco cuyo dueño fue asesinado a balazos?

El pasado 29 de septiembre, fue asesinado Miguel Ángel de la Mora, conocido en redes sociales como Micky Hair, luego de recibir un ataque directo en una de sus sucursales de belleza en Polanco en la Ciudad de México.

Lo anterior, fue notificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien informó que esta agresión se dio por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Asimismo, las autoridades capitalinas y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y realizan las diligencias necesarias.

Lee también Asesinan a tiros a empleado de estética en Polanco; agresores escaparon

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se reportan detenidos por el ataque contra el dueño de la estética.

¿Cómo es Micky’s Hair Salón?

Micky’s Hair Salón es un salón de belleza de alto perfil, frecuentado por celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, entre otras más.

Foto: Micky’s Hair Salón

Ofrece servicios de lujo que van desde una cómoda sala de espera, con vinos incluidos, hasta extensiones premium y tratamientos capilares personalizados.

Lee también VIDEO: alumnos de la universidad de NL sorprenden con una hielera-bocina

Por medio del perfil de Instagram del negocio, se muestra lo que denominan como “un espacio soñado”, en el que se observan las instalaciones del lugar.

También te interesará:

Credencial INAPAM: ¿qué descuento ofrece Flexi para adultos mayores?

MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

¿Qué ocurrirá si rebasas el límite de transferencias del MTU a partir de octubre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr