Más Información

¿Cómo es Micky’s Hair Salón, la lujosa estética de Polanco cuyo dueño fue asesinado a balazos?

¿Cómo es Micky’s Hair Salón, la lujosa estética de Polanco cuyo dueño fue asesinado a balazos?

Superluna, lluvia de meteoros y otros fenómenos astronómicos de octubre 2025

Superluna, lluvia de meteoros y otros fenómenos astronómicos de octubre 2025

Las mejores ofertas en Buen Fin: descuentos imperdibles en esta fecha

Las mejores ofertas en Buen Fin: descuentos imperdibles en esta fecha

Laura G. de Rivera: El modelo de negocio de las plataformas digitales no necesita usuarios, necesita esclavos

Laura G. de Rivera: El modelo de negocio de las plataformas digitales no necesita usuarios, necesita esclavos

¿Qué ocurrirá si rebasas el límite de transferencias del MTU a partir de octubre?

¿Qué ocurrirá si rebasas el límite de transferencias del MTU a partir de octubre?

El pasado 29 de septiembre, fue asesinado Miguel Ángel de la Mora, conocido en redes sociales como , luego de recibir un ataque directo en una de sus sucursales de belleza en Polanco en la Ciudad de México.

Lo anterior, fue notificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien informó que esta agresión se dio por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Asimismo, las autoridades capitalinas y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y realizan las diligencias necesarias.

Lee también

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se reportan detenidos por el ataque contra el dueño de la estética.

¿Cómo es Micky’s Hair Salón?

Micky’s Hair Salón es un salón de belleza de alto perfil, frecuentado por celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, entre otras más.

Foto: Micky’s Hair Salón
Foto: Micky’s Hair Salón

Ofrece servicios de lujo que van desde una cómoda sala de espera, con vinos incluidos, hasta extensiones premium y tratamientos capilares personalizados.

Lee también

Por medio del perfil de Instagram del negocio, se muestra lo que denominan como “un espacio soñado”, en el que se observan las instalaciones del lugar.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses