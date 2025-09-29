En los últimos días, un video que muestra el ingenio de un grupo de jóvenes se volvió tendencia en diversos foros de redes sociales, develando que la creatividad e imaginación son dos grandes aptitudes que describen de la mejor manera al pueblo mexicano.

El video muestra a un grupo de alumnos de ingeniería del Campus Linares de la Universidad de Nuevo León presentando frente a sus compañeros de clase un proyecto escolar muy peculiar. Dicho proyecto se trataba de una hielera-bocina funcional.

VIDEO: alumnos de la universidad de NL sorprenden con una hielera-bocina. Foto: Captura de pantalla. Redes Sociales

¿Cuál fue el proyecto de los estudiantes?

El grupo de jóvenes presentó una hielera funcional con un diseño peculiar, pues visto desde fuera parecía un simple equipo de sonido portátil.

El expositor especificó que dentro de la pequeña hielera cabían alrededor de 6 latas y explicó que contaba con un termostato para programar la temperatura, asegurando que el proyecto casero funcionaba sin necesidad de usar hielos o recubrimientos extra, debido a que contaba con una celda peltier, una placa capaz de enfriar por si sola a través de energía calorífica.

Como era de esperarse, diversos internautas aplaudieron el ingenio del joven, afirmando que el futuro del país esta en "buenas manos". Otros usuarios se sorprendieron con lo fácil que el joven explica su funcionamiento. "México no domina el mundo porque no quiere", "No conquistamos las estrellas porque no queremos", fueron algunos de los comentarios que se vieron en la publicación.

El futuro de México está en buenas manos. pic.twitter.com/qe8V7ASPGl — El Ranchero Loco (@EIRancheroLoco) September 28, 2025

Por otro lado, algunos usuarios criticaron la idea de los alumnos, pues detallaron que su proyecto no representaba una gran innovación ni aportaba algo útil a la sociedad. Finalmente, más allá de las críticas y risas, los estudiantes trabajaron en su proyecto con un solo objetivo en la mente: disfrutarlo y pasarla bien.

